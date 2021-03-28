George Floyd davası başlıyor

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ABD’de gözaltı sırasında George Floyd’un boynuna diziyle yaklaşık 9 dakika baskı yaparak ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci, üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Dava Floyd’un hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir yıl sonra başlıyor.

Floyd’un bu şekilde yaşamını yitirmesi Amerika’da günlerce süren protesto gösterilerine neden olmuştu.

Davada, Derek Chauvin’in davranışının Floyd’un ölümüne neden olup olmadığının sorusuna yanıt aranacak.

Dava için seçilen jüriler üzerinde olağanüstü baskı olması nedeniyle davanın adil olup olamayacağı tartışma konusu.

Davanın görüleceği mahkeme binası dışına kurulan teller de jürilere güvenlik endişelerini hatırlatıyor gibi.

Davada jüri olarak görev yapacaklara dış dünyadan etkiyi bir kenara bırakıp bırakamayacakları ve sadece kanıtlara göre karar verip veremeyecekleri soruldu, hepsi de bunu yapabileceklerini söyledi.

Duruşma öncesi bazı günler protestocular mahkeme binası önünde toplanarak, “Chauvin’i mahkum edin”, “Dünya izliyor” şeklinde sloganlar attılar.

Davada savcılık Chauvin’in Floyd’un boynuna yaklaşık 9 dakika süren baskısının Floyd’un bilincini kaybetmesinde ve yaşamını yitirmesinde çok önemli bir etken olduğunu belirtecekler.

Savunma ise savcıların iddialarına şüpheyle yaklaşacaklar ve Floyd’un uyuşturucu kullanımı ve sağlık sorunları nedeniyle de ölmüş olabileceğini söyleyecekler.

Amerikan medyası da davayı yakından izliyor. Haber kanalları canlı yayınlarla Pazartesi günkü ilk duruşmadan yayınlar yapacak. Duruşmayla birlikte ülkede ırkçılık tartışmalarının gündemin yine üst sıralarına çıkması bekleniyor. (Kaynak: VOA)