Askeri cunta cenaze törenine ateş açtı

HABER MERKEZİ

Güvenlik güçleri, Myanmar'da hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda dün hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi için toplanan kalabalığa ateş açtı.

Ancak görgü tanıkları, ordu mensuplarının ve polisin, askeri araçlarla törenin yapıldığı alana gelerek gerçek mermilerle sivil halkın üzerine ateş açtıklarını dile getirdi.

Bir kadın katılımcı, "Bizi kuş gibi hedef alıyorlar. Hiç acımıyorlar. Üzerimize ateş açmaya başlayınca cenazeyi bırakıp ara sokaklara kaçtık. Oysa törende sadece şarkı söylüyorduk" dedi.

Myanmar ordusunun Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutladığı cumartesi günü, ülke genelinde binlerce kişi, askeri darbeye karşı sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi.

Ancak gösterileri engellemeye çalışan asker ve polisin eylemcileri hedef alan saldırıları sonucu Myanmar genelinde aralarında yaşları 10 ile 16 arasında değişen 6 çocuğun da bulunduğu 114 kişi hayatını kaybetti.

Pazar günü ise özellikle sınır bölgelerinde operasyonlarını yoğunlaştıran güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce kişi, Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkelere kaçmaya çalışıyor.

Askeri darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat tarihinden bu yana güvenlik güçlerinin göstericileri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı ise 440'ı geçti.

ÇATIŞMASINDA 10 ASKER ÖLDÜ

Ayrıca askeri darbeye karşı protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) ile Myanmar ordusu arasında cumartesi günü (27 Mart) yaşanan çatışmada ordu mensubu 10 asker yaşamını yitirdi.

Tayland sınırındaki Hpapun bölgesinde bugün yaşanan çatışmaya ilişkin basına bilgi veren KNU sözcüsü Padoh Man Man, bölgedeki bir ordu üssünü baskınla ele geçirdiklerini belirterek, "Çatışmalar sonucu 10 askeri öldürdük, 8 askeri de rehin aldık" dedi.

Çatışmaların ardından Myanmar ordusu, Hpapun bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenledi.

12 ÜLKEDEN KINAMA

ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere savunma bakanları, Myanmar güvenlik güçlerinin silahsız darbe karşıtı göstericilere yönelik "ölümcül güç kullanımını" kınadı.

Söz konusu 12 ülkenin savunma bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Myanmar ordusuna şiddete son verme ve eylemleriyle Myanmar halkına karşı kaybettiği saygıyı ve güvenilirliği yeniden tesis etme çağrısında bulundu.