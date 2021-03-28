‘PKK hangi hak ve yetkiyle vatandaşlara baskı uyguluyor?’

‘ERBİL (K24)

PKK’nin sınır bölgelerinde alıkoyduğu Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ajanlık suçlaması yöneltmesine yönelik tepkiler devam ediyor.

PKK sınır bölgelerinde alıkoyduğu Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ajanlık suçlaması yönelterek kendisine bağlı medyada “söz konusu kişilerin itirafları” şeklinde bir video yayınladı.

Konuyla ilgili K24’e konuşan KDP yetkililerinden Bılınd İsmail, “PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı da faaliyetleri de yasal değil. PKK hangi hak ve yetkiyle Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına baskı uyguluyor, onları ajanlıkla suçlayıp istediklerini söyletiyor?” dedi.

“Vatandaşlar hangi konuda PKK’ye dair ajanlık yapacak” diye soran Bılınd İsmail, “Asıl PKK’nin kendisi sınırda tüm bölge ülkelerine ajanlık yapıyor. Kürdistan Bölgesi’nin yasalarını çiğniyor ve egemenliğine zarar veriyor ve vatandaşların normal yaşamlarını sürdürmesini engelliyor” ifadelerini kullandı.

“PKK, Kürt özgürlük mücadelesi tarihinde büyük bir sorundur” ifadelerini kullanan KDP’li yetkili, “Hiçbir güç ve grup, PKK gibi diğer Kürt güçleri için bu kadar büyük bir sorun haline gelmemiştir” dedi.

K24’e konuşan siyasi gözlemci Sabah Suphi de PKK’nin, varlığıyla Kürdistan Bölgesi’ne zarar verdiğini belirterek, “PKK hala Kürdistan Bölgesi’nde nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor ve Kürdistan Bölgesi yasalarına uyması gerektiğini anlamıyor“ dedi.

“PKK’de siyasi ve silahlı taraflar karışmış” diyen Sabah Suphi, “Bunun siyasi ahlak ve siyasi bakış açısıyla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi’nin siyasi liderliği defalarca PKK’ye faaliyet alanının Kürdistan Bölgesi olmadığını çünkü Kürdistan Bölgesi’nin özgür olduğunu ve PKK’nin faaliyetlerine ihtiyacı olmadığını belirtti. Ancak PKK Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerine devam ediyor.