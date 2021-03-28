Yaşam

Dünya 2021 yılının ilk Süper Ay’ını izliyor

2021 yılının ilk Süper Ay'ı gözlemlenmeye başlandı.
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2021 yılı içerisinde üç kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor
2021 yılı içerisinde üç kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor
dünya Süper Ay 2021

HABER MERKEZİ

Ay bu geceden itibaren gökyüzünde daha büyük ve daha parlak.

Süper Ay adı verilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor.

Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca birçok ülkeden gözlemlenebilecek

Ayın görüntüsü normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak oluyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın bu görünümünün Salı sabahına kadar süreceğini duyurdu.

2021 yılı içerisinde üç kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.

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