Irak’ta bütçe yine onaylanmadı

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’nda bütçenin onaylanması gündemiyle gerçekleştirilen oturumda bütçe onaylanmazken, oturum da belirsiz bir tarihe ertelendi.

Oturumda özellik Şii grupların dolar fiyatlarını gerekçe göstererek uzlaşmaya yanaşmaması ve siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmemesinden dolayı 2021 genel bütçesi onaylanamadı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, “Parlamento bir kez daha siyasi, mezhepsel ve etnik nedenlerden dolayı bütçe yasa tasarısını onaylayamadı” dedi.

Mukteda es-Sadr, taraflara siyasi çelişkileri bir kenara bırakarak en kısa zamanda bütçe yasa tasarısını onaylama çağrısında bulundu.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi'nin payının Irak'ın 2021 bütçesinin parlamento tarafından onaylanmasına engel olmadığını belirtmişti.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği Irak’ta parlamento, defalarca bütçe yasa tasarısının onaylanması için toplandı ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı 2021 genel bütçesi onaylanamadı.