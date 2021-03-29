Mazlum Abdi: Peşmerge konusu Duhok Anlaşması çerçevesinde çözülmeli

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında bir süre devam eden ancak durma noktasına gelen ulusal birlik çalışmalarına ilişkin DSG’ye yakın medyaya konuştu.

Tarafları diyalog masasına davet eden ve ulusal birliğin stratejik hedefleri olduğunu vurgulayan Abdi, ABD’nin de aracılığıyla devam eden görüşmelerin önemli olduğu kaydetti.

Sorunların çözümü için Duhok Anlaşması’na işaret eden Abdi, “Tarafların birbirini suçlayan açıklamaları olumsuz bir atmosfer yarattı. Özellikle sorun edilen Peşmergelerin askeri konumu daha önce de belirtildiği gibi Duhok Anlaşması çerçevesinde çözülebilir” dedi.

Abdi, “Daha önce de belirttiğimiz gibi Kürt halkının ulusal birlik görüşmeleri Suriye’de krizin çözümü için halklar arasında sürdürülen diyaloğun bir parçasıdır. Bu ikisi birbirinden ayrı tutulamaz. Tüm enerjimizle bu zorlu süreci aşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye halkının 10 yıldan uzun süredir yaşadığı acıların son bulması ve güzel bir geleceğin inşası için bunu yapmalıyız” diye konuştu.