Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

HABER MERKEZİ

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından çıktığı 8 TL üzerindeki seviyesini koruyarak güne başladı.

Geçen haftayı 8,09'dan tamamlayan dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 8,05 düzeyinden seyrediyor. Euro/TL ise 9,50 civarında işlem görüyor.

Haftanın ilk günü veri bakımından hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı izlenecek. İki haftalık aranın ardından düzenlenen toplantıda yeni tip coronavirüs (Covid-19) risk haritasının son durumu değerlendirilecek ve yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı görüşülecek.

Paskalya nedeniyle yurt dışı piyasalarda kısa bir hafta olacak, öne çıkan en önemli veri ise ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında, 10 yıllıklardaki yükseliş nedeniyle erkene çekilen faiz artışı beklentisini istihdam piyasasını olumsuz etkileyeceği nedeniyle reddetmişti.