Sağlık Bakanı: Riskli bir dönemdeyiz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Sağlık Bakanı Saman Berzinci, “Coronavirüs vakaları arttı ve risk altındayız. Tedbirler sıklaştırılmalı ve eskiye göre uygulamada farklılığa gidilmeli” dedi.

Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun yarın toplanacağını belirten Bakan Berzinci, “Önerileri masaya yatıracağız. Tedbirlerin sıklaştırılmasını umut ediyoruz. Bazı vilayetlerde operasyon odaları şimdiden yeni kararlar almaya başladı” diye konuştu.

Bakan Berzinci şunları belirtti:

“Sokağa çıkma yasağı uygulamadan önce ilk etapta tedbirleri sıklaştıracağız. Tedbirlerin halkın geçimine etki etmemesini istiyoruz. Vatandaşların da tedbirlere uymasını ve destek vermesini umut ediyoruz. Duruma uygun kararlar alacağız.”

AŞILAMADA İKİNCİ ETAP

Bugün Erbil’de coronavirüs aşılamasında yeni bir etap başlatıldı. Konuyla ilgili K24 açıklamalarda bulunan Erbil Sağlık Müdürü Dr. Dilovan Muhammed, “Şu an 15 bin 800 AstraZeneca aşısı bulunuyor ve 46 sağlık birimine dağıtıldı. Daha önce aşı olamayan sağlık çalışanları ilk etapta aşılanacak. Vatandaşlar aşı sırasını online olarak alabilir. Öncelik güvenlik güçleri, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlara verilecek” dedi.

Durumun tehlikeli bir hal aldığını belirten Dr. Dilovan Muhammed, vaka artışının eskiye oranla altı kat arttığını, yoğun bakım ünitelerinde yatakların dolmaya başladığını kaydetti.

25 Mart’ta AstraZeneca aşıları Kürdistan Bölgesi’ne ulaşmıştı.

İlk olarak ise 2 Mart’ta 5 bin Çinli Sinofarm aşısı Kürdistan Bölgesi’ne getirilmişti.