WHO’nun taslak raporu: Virüs yarasalardan insanlara başka bir hayvandan bulaştı

The Associated Press'in (AP) Cenevre'deki bir diplomattan aldığı WHO’nun taslak raporunda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "çok düşük" olduğu iddia edildi.

Taslak raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan vasıtasıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, virüsün orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu öne sürmüştü.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, Covid-19'un laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını savunmuştu.

14 Ocak'ta özel uçakla Wuhan'a giden WHO heyeti, 14 gün karantinada tutulmuş ve bu sürede Çinli yetkililerle çevrimiçi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Wuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Wuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.