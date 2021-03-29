Başkakan’dan salgın uyarısı: Derin endişe duyuyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi’ndeki yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışa karşı uyarılarda bulundu.

“Kürdistan Bölgesi genelinde vakalardaki hızlı artıştan derin endişe duyuyorum” diyen Başbakan, “Bu kritik dönemde, dört valinin de halka ve millete karşı olan ciddi sorumluluklarını kabul etmelerini tavsiye ediyorum. Bu da en son kararlaştırılan önlemlerin tam olarak benimsenmesiyle başlar” ifadelerini kullandı.

“Rehavet ya da siyaset zamanı değil” ifadelerini kullanan Başbakan, “Sağlık sektörümüz yeniden test ediliyor, vatandaşlarımızın hayatları daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya ve virüsü kontrol altına almadaki son ilerlememiz artık tehlikede” dedi.

Halka da çağrıda bulunan Başbakan, şunları kaydetti:

“Halkın da ailelerine ve birbirlerine ortak bir sorumluluğu vardır. Herkese halka açık yerlerde maske takmasını, grup toplantılarından kaçınmasını ve düzenli olarak ellerini yıkamasını tavsiye ediyorum.”