Neçirvan Barzani Macron’la bir araya gelecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi daveti üzerine Fransa’yı ziyaret edecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani yarın Emmanuel Macron’la bir görüşme gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Fransa ile ilişkilerin geliştirilmesi, bölgenin genel durumu ve yeni tip coronavürüsle (Covid-19) mücadelenin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada tarafların ayrıca, terör tehdidine karşı Uluslararası Koalisyon’un rolü ve terör örgütü DAİŞ’le mücadelede koordinasyonun değerlendirileceği kaydedildi.