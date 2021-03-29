Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 839 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 839 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 955 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 839 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 352 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 368 bin 177 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 120 bin 319 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 108 bin 835 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 653 kişi yaşamını yitirdi.

7 bin 831 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.