Ali Awni, Yıldırım ailesine Başkan Barzani’nin taziyelerini iletti: Başkan kalemlerinden haberdar

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Kürt siyasetçi ve akademisyen Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın cenaze töreni için Başkan Mesud Barzani’yi temsilen Diyarbakır’a gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Awni, K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyen Ali Awni, şunları ifade etti:

“Kadri Yıldırım Kürt dili ve kültürünün vefalı savunucularından biriydi. Allah mekanını cennet eylesin ve ailesine sabır versin. Kadri Yıldırım’ın ölümü Kürt kimliği konusunda hassasiyeti olan ve dilini seven herkes için üzücü bir olaydı.”

Başkan Mesud Barzani’nin mesajını ileten Ali Awni, “Başkan sadece rahmetlinin (Kadri Yıldırım) çalışmalarından değil Kürt edebiyatı ve dili için çalışan; aynı zamanda bu konuda çaba gösteren ileri gelenlerimiz ile başkanlarımızın kıymetinden de haberdar. Başkan Mesud Barzani onların kalemine değer veriyor, Kürt milletinin de onların kıymetini bildiğini biliyor. Başkan, ‘Siz halkınızın saygı değer insanlarısınız, yaptıklarınız sizler için başarı bizler için varoluş ve yaşamın kendisidir’ diyor” ifadelerini kullandı.

Kadri Yıldırım’ın yaptığı çalışmalardan da söz eden Awni, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğrusunu söylemek gerekirse Kürtlük o kadar kolay değildir. Farsça ve Arapça gibi egemen dillerde büyük üniversitelerde dersler veriliyor; onların büyük akademileri var, onların büyük ekonomik temelleri var. Biz o kadar büyük bir seviyede değiliz. Bir zamanlar polis Kürtçe konuşanları gözaltına alıyordu, Kürtçe konuşanlar tutuklanıyor, cezalarla karşı karşıya kalıyordu. Bu zor koşullarda üniversitelerde akademik çalışmalar yapan Kadri Yıldırım büyük işler yaptı. Onun gibi insanların emekleri sayesinde Kürt dili bugünlerini gördü. Kürt dili Türkler, Araplar ve Farslar tarafından inkar edilse de biz varız, Prof. Dr. Kadri Yıldırım bunu ispatladı.”

KADRİ YILDIRIM KİMDİR?

5 Şubat 1959 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Kadri Yıldırım, Siirt Eğitim Yüksekokulu'nda ön lisan eğitimi tamamladıktan sonra, Harran Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

13 yıl öğretmenlik yapan Kadri Yıldırım, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcılığı, bu üniversiteye bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü müdürlüğü, bu enstitüye bağlı Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı koordinatörlüğü, aynı üniversitenin İlahiyat Bilimler Fakültesi (sonradan fakültenin ismi İslami İlimler Fakültesi olarak değişmiştir) kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2004'te yardımcı doçent, 2010 yılında ise profesör oldu. Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Yıldırım’ın 14 kitabı ve birçok akademik tebliğ makaleleri bulunuyor.

Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt milletvekili adayı olan ve seçilen Yıldırım, Kasım 2015 Milletvekili seçiminde yeniden HDP'den Siirt milletvekili seçilmişti.

Beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Kadri Yıldırım cuma günü yaşamını yitirmişti.

Kadri Yıldırım cumartesi günü Yeniköy Mezarlığı’na defnedilmişti.