Irak’ta Covid-19 salgınında son durum

HABER MERKEZİ

Irak’ta son 24 saatte 5 bin 837 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası görüldü.

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 41 bin 897 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 5 bin 837 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 4 bin 500 kişi sağlığına kavuşurken, 37 kişi ise yaşamını yitirdi.

Irak’ta şimdiye kadar 838 bin 265 kişide Covid-19 tespit edilirken, bunlardan 750 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar 14 bin 249 kişi yaşamını yitirirken, 73 bin 581 kişinin tedavisi devam ediyor.

508 kişi ise yoğun bakımda tutuluyor.