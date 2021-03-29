DAİŞ, Mozambik'in bir kasabasını ele geçirdi

HABER MERKEZİ

AFP’de yer alan habere göre, DAİŞ mensupları tarafından çarşamba gününden bu yana kuşatma altında olan Palma bölgesinde çatışmalar devam ediyordu.

Çatışmaların ardından DAİŞ, kasaba halkının bölgeyi boşaltmasının ve ordunun bölgeyi bugün akşam saatlerinde terk etmesinin ardından Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, ordu ile terör örgütü arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, DAİŞ'lilerin kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişinin kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü duyurmuştu.

Palma kasabasında kıyı şeridindeki onlarca teknenin saldırıdan kaçan sivilleri kurtarmak için deniz seferleri düzenlediği belirtilirken, yüzlerce kişinin ormanlara ve çevredeki kasabalara kaçtığı öğrenildi.

DAİŞ’in 2017'den bu yana saldırılar düzenlediği ve orduya çatıştığı bölgede, bugüne kadar 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

DAİŞ’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan DAİŞ Mozambik'in kuzeyinde düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı duyuruda, Palma kasabasında yabancı işçilerin de dahil olduğu düzinelerce insanın öldürüldüğünü açıkladı.

Günler süren çatışmaların ardından örgütün yayın organı olan Amaq haber ajansına konuşan DAİŞ mensupları, kasabanın kontrollerine geçtiğini ve askerler de dahil olmak üzere en az 55 kişiyi öldürdüklerini söyledi.

Mozambik'in doğalgaz kasabası Palma'da geçtiğimiz hafta aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırıları DAİŞ üstlendi.

DAİŞ'in Palma'da çekilmiş bir fotoğraf da paylaştığı görüldü.

Aralarında doğalgaz projelerinde çalışan yabancıların da bulunduğu yüzlerce kişininse, bölgeden botlarla kaçtığı açıklanmıştı. Reuters'a konuşan bir diplomat, botlardan sadece birinin 1300'e yakın kişiyi taşıdığını söylemişti.

Palma'nın yer aldığı Cabo Delgado bölgesi, 2017'de bu yana DAİŞ bağlantılı saldırıların hedefinde.