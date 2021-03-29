ABD: Irak’la stratejik müzakerelere önümüzdeki ay başlayacağız

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak ile stratejik müzakerelerin önümüzdeki ay başlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak ile stratejik müzakerelerin önümüzdeki ay başlayacağı ve müzakerelerin nasıl gerçekleşeceğinin açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, 2008 yılında ABD ile Irak arasında varılan stratejik anlaşma çerçevesinde müzakerelerin başlayacağı ifade edilirken, müzakerelerin video konferans yoluyla olacağı kaydedildi.

Müzakerelerin 7 Nisan’da başlayacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Nisanda Irak hükümeti ile Stratejik Diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DAİŞ'in yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktaran Psaki, "ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır. İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşmada belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.