Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 32 bin 404 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 154 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 225 bin 511 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 32 bin 404 vaka tespit edildi.

Son 24 saatteki hasta sayısı 1325 olarak açıklanırken, son 24 saatte 18 bin 15 kişinin sağlığın kavuştuğu bildirildi.

Türkiye’de şimdiye kadar 38 milyon 102 bin 747 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 240 bin 577 vaka tespit edildi.

Şimdiye kadar 31 bin 230 kişi yaşamını yitirirken, 2 milyon 975 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.