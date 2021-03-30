ABD, Hizbullah ajanının başına 10 milyon dolar ödül koydu

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 2005 Şubat ayında Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili olarak iddia edilen Hizbullah'ın Üst Düzey Ajanı Salim Jamil Ayyaş'ın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara varan para ödülü vaat ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet Ödülleri Programı, Lübnanlı Hizbullah terör örgütünün suikast biriminde üst düzey bir ajan olan Selim Cemil Ayyaş'ın yerinin veya kimliğinin belirlenmesine yol açan ya da bir ABD vatandaşına veya ABD malına karşı uluslararası terör eylemine girişimini engelleyecek bilgiler için 10 milyon dolara varan bir para ödülü teklif ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Ayyaş'ın Hizbullah’ın suikast ekibi olan ve doğrudan Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan emir alan Birim 121’de üst düzey bir ajan olduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Ayyaş'ın ABD askeri personeline zarar verme çabalarına karıştığı biliniyor. Uluslararası bir mahkeme, 11 Aralık 2020'de Ayyaş'ı Şubat 2005'te Beyrut'ta Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'yi öldüren bomba yüklü intihar kamyonu saldırısına ilişkin terörizmle ilgili suçlamalar nedeniyle gıyaben 5 eşzamanlı müebbet hapis cezasına çarptırdı" ifadeleri aktarıldı.

Düzenlenen saldırıda 21 kişinin öldüğünü ve 226 kişinin yaralandığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, "Mahkeme Ayyaş'ın, Hariri'ye saldırıyı gerçekleştiren suikast ekibine liderlik ettiğini ve saldırı günü suikastta aktif olarak yer aldığını tespit etti" dedi.

Öte yandan Hizbullah, aralarında ABD, İsrail, Kanada ve İngiltere'nin de bulunduğu 20'den fazla ülke tarafından terör örgütü, Avrupa Birliği (AB) tarafından ise Hizbullah'ın askeri kanadı terör örgütü ilan edilmişti.