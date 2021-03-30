Başbakan talimat verdi: Rojavalı mültecilerin cenazeleri Hırvatistan’dan getirilecek
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Hırvatistan’da hayatını kaybeden Rojavalı mültecilerin cenazelerinin getirilmesi için talimat verildiği bildirildi.
Açıklamada, “Maalesef Hırvatistan’da meydana gelen bir trafik kazasında 4 Batı Kürdistanlı Kürt mülteci yaşamını yitirmiş, bazı mülteciler de yaralanmıştır” denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sayın Başbakan Mesrur Barzani’nin görevlendirme ve talimatı üzerine, 4 mültecinin naaşı Kürdistan Bölgesi’ne getirilecek, ardından Batı Kürdistan’a gönderilerek kendi memleketlerinde toprağa verilecekler.”
Hırvatistan’da 22 Mart’ta içinde mültecilerin gizlendiği bir kamyonun devrilmesi sonucu 4 mülteci hayatını kaybetmiş, 10 mülteci de yaralanmıştı.