ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Kürt diyaloğunda kararlıyız

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K24’e konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein, Rojava’da geçtiğimiz yıl Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasında başlayan fakat bazı sebeplerden dolayı askıya alınan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brownstein, Rojava’da ENKS ile PYNK arasında müzakerelerin yeniden başlaması için yardım etmede kararlı olduklarını belirtti.

Brownstein, Kürt partilerinin bölgede güç, ekonomi, kalkınma ve istikrar konusunda anlaşmaya varması için görüşmeleri desteklediklerini sözlerine ekledi.

ABD’li yetkili, şu ana kadar ENKS ve PYNK’yle birkaç kez tek taraflı görüşme yaptıklarını ve her iki tarafın da müzakere masasına oturması için çalıştıklarını bildirdi.

David Brownstein ayrıca, Kürt partilerinin, sorunlarının basın yayın yolu ve açıklamalarla değil, müzakere masasında çözmeleri gerektiğini söyledi.

David Brownstein, Kasım 2020'de William Roebuck'ın yerine gelmişti.

Rojava’da geçtiğimiz yıl ABD’nin desteğiyle ENKS ile PYNK arasında başlayan ve bir süre sonra askıya alınan Kürt diyaloğunun yeniden başlaması bekleniyor.