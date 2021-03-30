Kürdistan Bölgesi’nde kültürel etkinlikler askıya alındı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son günlerde coronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanırken, maske takma zorunluluğu başta olmak üzere bir dizi sıkı tedbir uygulamaya konuldu.

Kültür ve Gençlik Bakanlığı da kendi bünyesindeki müdürlüklere genelge göndererek, her türlü etkinlik ve toplantının ikinci bir emre kadar askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere Kürdistan Bölgesi’nde bir süredir, hızlı ve gözle görülür bir biçimde yeni bir coronavirüs salgını dalgası yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına göre eğer durum böyle devam ederse kısa süre içinde kontrolden çıkacaktır.”

Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu yeni kuralları bildirene kadar her türlü etkinlik ve toplantının askıya alındığı kaydedildi.