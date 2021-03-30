Peşmerge cephesine yönelik saldırıda yeni detaylar

ERBİL (K24)

Dün akşam saatlerinde Erbil ile Kerkük arasında bulunan Pirde ilçesi sınırlarındaki Peşmerge cephesine düzenlenen saldırıda 10 roketin kullanıldığı ancak herhangi bir kaybın yaşanmadığı öğrenildi.

Cepheden bildiren K24 muhabiri, saldırıda kullanılan roketlerden bazılarının yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu bilgisini paylaştı.

Cephe Komutanı Nuri Heme Ali, “Bu ilk saldırı değil. Bir önceki saldırıda 107 mm’lik Katyuşa roketleri kullanılmıştı, bu kez kullanılanlar farklı” dedi.

Roketlerin ateşlendiği bölgenin Iraklı güçlerin denetiminde olduğuna dikkat çeken Peşmerge Komutanı Heme Ali, “Saldırıyı kimin düzenlediğini onların bilmesi gerekiyor. Soruşturma başlatıp Peşmerge Bakanlığı’yla paylaşmaları lazım” diye konuştu.

Cephe Komutanlığı ise kendi tarafında soruşturma başlattı.