Neçirvan Barzani Emmanuel Macron ile görüşüyor

PARİS (K24)

Paris’e resmi bir ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Élysée Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede bir dizi konunun ele alınması bekleniyor.

Ziyaretinde Neçirvan Barzani’ye eşlik eden Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri, K24’e yaptığı açıklamada, “Fransa yarım yüzyıldır Kürdistan Bölgesi, Kürt milletinin talepleri ve Kürdistan ile bölgenin istikrarıyla ilgili önemli bir role sahip. Bu yüzden Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görüşmesi önemli. Yaklaşık bir yıl önce iki sene önce Bağdat’ta Selam Sarayı’nda görüşmüşlerdi” dedi.

Fransa’nın Kürt liderliğiyle devamlı temas içinde olduğunu kaydeden Heriri, “Fransa 1991 yılında Kürt milletine destek çıkan ve ABD ile İngiltere’yle birlikte Kürdistan’ı koruyan ülkelerden biri. 2010 yılında Başkan Barzani Fransa’yı ziyaret etti ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Élysée Sarayı’nda bir araya geldi. Daha sonra DAİŞ savaşı döneminde Hollande Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etti. Bu da Kürdistan Bölgesi ile Fransa ilişkilerinin önemli ve güçlü olduğunun kanıtı, Fransa’nın Kürtlere olan desteğinin sürekli olduğunun göstergesidir” diye konuştu.

Heriri, bugünkü görüşmede DAİŞ’in bölgedeki hareketliliği ve bölge istikrarı üzerindeki tehdidinin ele alınacağını kaydetti.

Fewzi Heriri ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin, ABD ile Irak arasında 7 Nisan’da başlayacak olan stratejik müzakerelere katılacağını ifade etti.