Irak: Yasadışı gruplar Peşmerge cephesine saldırdı

HABER MERKEZİ

Irak Güvenlik Basın Merkezi, Pirde’de Peşmerge cephesine yönelik füze saldırısının yasadışı gruplar tarafından yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, Kerkük’ün kuzeyindeki Ekaşe Dağı yakınlarında 6 roket fırlatma rampasının bulunduğu ve roketlerin “Grad” tipi roketler olduğu ifade edildi.

Güvenlik Basın Merkezi, suçluların adalete teslim edilmesi için konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ayrıca Kerkük Ortak Operasyonlar Odası’nın da soruşturma başlattığı ve ilgili yerleri bilgilendireceği ifade edildi.

Öte yandan saldırının yapıldığı Peşmerge Cephe Komutanlığı da kendi tarafında soruşturma başlattı.