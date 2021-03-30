Covid-19’la mücadelede yeni tedbirler: Hafta sonu tatili 3 güne çıkarıldı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, resmi kurumlarda perşembe gününün de tatil olacağını açıkladı.

Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Saman Berzinci, hafta sonu tatilinin 3’e güne çıkarıldığını belirtti.

Berzinci, “Perşembe günlerinde de cuma ve cumartesi günlerinde olduğu gibi resmi kurumlarda tatil olacak” dedi.

Kararın Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alındığını kaydeden Berzinci, hafta sonu tatilinde Irak’ın farklı illerinden gelen kişilerin de Kürdistan Bölgesi’ne girişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Online eğitime yeniden dönüş için çalışmalara başlandığını vurgulayan Berzinci, “Kafe, restoran ve spor salonları akşam 21.00 ile sabah 06.00 arası kapalı olacak. Tüm toplantı, taziye ve etkinlikler yasak olacak” ifadelerini kullandı.

Berzinci, kararların bugün itibariyle uygulanmaya başlanacağını bildirdi.