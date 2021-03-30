Hol Kampı’nda operasyon: 53 DAİŞ’li yakalandı

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Rojava'daki İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) Sözcüsü Ali Hasan, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Kino Gabriel, Halk Savunma Birlikleri (YPG) Sözcüsü Nuri Mahmud, Cizre Bölge Meclisi Komutanı Evindar Derik ortak basın toplantısı düzenledi.

Asayiş Sözcüsü Ali Hasan, terör örgütü DAİŞ’e yönelik 28 Mart’ta operasyon düzenlendiğini belirterek, “28 Mart’taki operasyon kampta yaşayan birçok DAİŞ’linin işlediği cinayetlerden ve taciz olaylarından; çetelerin küçük çocuklar arasında terörizmi yayma fikri girişimlerinin ardından başlatıldı” dedi.

Operasyonun insan haklarına ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine bağlı olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Ali Hasan, “Güçlerimiz insan standartlarına uygun olarak hareket ediyor. Son 2 iki içerisinde kampta terör ve şiddet eylemleri düzenleyen ve aralarında 5 hücre görevlisinin de bulunduğu 53 DAİŞ çetesi tutuklandı” şeklinde konuştu.

Hasan, “Teröristlerin hücrelerinde çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

Rojava’nın en büyük mülteci kamplarından olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin kadın ve çocukları olmak üzere 62 bin mülteci kalıyor.

Uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.