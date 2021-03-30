Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde 860 kişi daha coronavirüse yakalandı

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybederken, 860 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Coronavirüs Covid-19 Sağlık Bakanlığı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla ilgili son verilere yer verildi.

Buna göre son 24 saatte 860 kişinin pozitif testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca son 24 saatte 399 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 660’a, vaka sayısı ise 120 bin 179’a yükseldi.

Şu ana kadar sağlığına kavuşanların sayısı ise 109 bin 234’e çıktı.

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