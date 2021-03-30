Kürdistan Bölgesi’nde 860 kişi daha coronavirüse yakalandı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla ilgili son verilere yer verildi.
Buna göre son 24 saatte 860 kişinin pozitif testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca son 24 saatte 399 kişi sağlığına kavuştu.
Son verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 660’a, vaka sayısı ise 120 bin 179’a yükseldi.
Şu ana kadar sağlığına kavuşanların sayısı ise 109 bin 234’e çıktı.