Neçirvan Barzani: Dostum Macron’la görüştüğüm için mutluyum

PARİS (K24)

Paris’e resmi bir ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Élysée Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Macron’la ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ve bölgesel sorunları görüştüğünü belirtti.

Macron’la görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Neçirvan Barzani, “Bugün Paris’te dostum Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştüğüm için çok mutluyum. Fransa'nın Kürdistan Bölgesi'ne verdiği daimi destekten ötürü teşekkürlerimi yineledim. İkili ilişkilerin yanı sıra Irak ve bölge sorunlarını ve önümüze çıkan fırsatlar ve zorlukları tartıştık” dedi.

Neçirvan Barzani, Macron’un resmi davetlisi olarak dün Fransa’ya gitmişti.

Neçirvan Barzani-Macron görüşmesinden önce K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Fransa’nın yarım yüzyıldır Kürdistan Bölgesi’ne yönelik önemli bir rolü olduğunu söyleyerek, Fransa’nın Kürdistan ve bölgenin istikrarında rol sahibi olduğunu belirtmişti.

Hariri, Neçirvan Barzani ile Macron arasındaki görüşmenin önemine değinerek, iki liderin yaklaşık 1 yıl önce Bağdat’taki Selam Sarayı’nda görüştüğünü hatırlatmıştı.

Fransa’nın her zaman Kürt liderlerle ilişki içerisinde olduğunu vurgulayan Hariri, 1991 yılında Kürdistan Bölgesi’nin korunması için Fransa’nın ABD ve İngiltere ile rol üstlendiğini kaydetmişti.

Fransa’nın eski liderleri olan Mitterand, Chirac, Sarkozy ve Hollande’ın Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine değinen Hariri, Fransa’nın DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi’ne destek verdiği ve görüşmede DAİŞ’e karşı mücadelenin de ele alınacağını ifade etmişti.