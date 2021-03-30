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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki askeri ve siyasi durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayınlanan görüntüye göre, Lavrov, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, bu ülkenin zor bir aşamadan geçtiğini belirtti.

Lavrov, "Afganistan'daki askeri ve siyasi durum endişe verici. Terör saldırıları düzenli olarak gerçekleşiyor" dedi.

Bu bağlamda, şiddet seviyesinin düşürülmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini vurgulayan Lavrov, başkent Moskova'da Afganistan meselesine ilişkin genişletilmiş üçlü toplantının 18 Mart'ta düzenlendiğini anımsattı.

Lavrov, "Afgan heyetleri arasında yapılan görüşmeler, Doha'daki müzakere sürecine ivme kazandırdı" diye konuştu.

Afganistan meselesinin çözümü konusunda bölgesel ve uluslararası ortaklarla yoğun temasları sürdürdüklerini dile getiren Lavrov, "Rusya, Afganistan'ın bağımsız, kendi kendine yeten ve terör ile uyuşturucudan arındırılmış bir ülke olarak yeniden oluşturulmasından yanadır" ifadesini kullandı.