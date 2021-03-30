Peşmerge Komutanı: Irak ordusu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini biliyor

ERBİL (K24)

Peşmerge Güçleri Kerkük 5’inci Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, Peşmerge cephesine yönelik saldırının olumsuz etkilerinin olacağını söyledi.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri Kerkük 5’inci Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, dün akşam Peşmerge cephesini hedef alan saldırının ilk olmadığını kaydederek, bu tür saldırıların tüm taraflar için olumsuz etkilerinin olacağını belirtti.

İncelenmek üzere dün akşamki roket saldırısının kalıntılarının kaldırıldığını söyleyen Ali, Irak ordusunun saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bildiğini ifade etti.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgenin Irak güçlerine 1 km uzaklıkta olduğunu bildiren Ali, “Bu, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki anlaşmayı çökertmeyi amaçlayan bir saldırıdır. Sorunların çözümü, 140’ıncı Madde’nin uygulanması ve Peşmerge’nin bulunmadığı bölgelere dönüşü için yüksek bir konsey var. Bunlar Irak güçlerinin arasında da var olan bir grup ve görüşmeleri çökertmek istiyorlar. Bunun Irak’a bir faydası yok, büyük zararı var” ifadelerini kullandı.

Ali, Irak’ın kurulduğu günden bugüne şovenizmden çekmeye devam ettiğini kaydeden Ali, söz konusu saldırının Irak’a zararının Kürdistan Bölgesi’ne zararından daha çok olacağını söyledi.

Dün akşam Kerkük'ün Pirde ilçesindeki Peşmerge cephesini hedef alan roketli bir saldırı gerçekleştirilmişti.