Türkiye’de salgın: 37 bin 33 vaka, 155 ölüm

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 235 bin 303 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 37 bin 303 vaka tespit edildi ve 1376 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880’e yükseldi.

Son 24 saatte 155 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 31 bin 385’e çıktı.

Bakanlık, 19 bin 925 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK COVID-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Urfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.