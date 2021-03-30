Neçirvan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

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Fransa'nın başkenti Paris'teki resmi temaslarını sürdüren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Irak, Kürdistan Bölgesi ve Ortadoğu’nun genel durumu, Irak’taki seçim süreci, terör tehlikesi ve DAİŞ’in yeniden harekete geçmesi, Uluslararası Koalisyon’un Irak’taki görevi, bileşenler ve Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacıların durumu masaya yatırıldı.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede, Uluslararası Koalisyon’un görevinin devamı ve DAİŞ ile mücadeledeki yardımının devam etmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki yardımlaşma ve ortaklık ile bölgedeki sorunların çözümünün ele alındığı görüşmede, huzur ve istikrarın sağlanması için Fransa ve uluslararası toplumun yardımı ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Macron’un resmi davetlisi olarak dün Paris’e gitmişti. Neçirvan Barzani, bugün Macron’la 2 saate yakın bir görüşme gerçekleştirmişti.