Beyaz Saray’dan WHO raporuna tepki

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

WHO-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığının belirtilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Psaki, "Başkan Biden, Amerikan halkının, küresel toplumun, sağlık çalışanlarının ve virüse yakınlarını kurban veren herkesin daha büyük bir şeffaflık ve daha iyi bir bilgiyi hak ettiğine inanıyor" dedi.

Psaki, ABD ve 13 ülkenin rapora ilişkin ortak bir açıklama yayınladıklarına dikkati çekerek, "Raporu hala inceliyoruz ama endişe duyduğumuz birkaç noktayı söyleyeceğim. Bu raporda, elzem bilgiler yok ve rapor önümüze kısıtlı ve tam olmayan bir tablo koyuyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de rapora ilişkin benzer endişelerini açıkladığını söyleyen Psaki, "Bu süreçte ikinci bir aşama olmalı. Bağımsız ve uluslararası uzmanlar, virüsün kökenini araştırmalı. Verilere, özgür erişim sağlanmalı ve sahadaki insanlara uygun sorular sorulmalı" değerlendirmesinde bulundu.

“RAPOR, BİZE VİRÜSÜN KÖKENİNE İLİŞKİN YETERLİ BİLGİYİ SAĞLAMIYOR”

Psaki, "Rapor elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun" dedi. Çin'in raporun hazırlanması sürecindeki tutumuna da değinen Psaki, "Çin, şeffaf olmadı, önemli verileri paylaşmadı ve biz buna iş birliği diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Psaki, virüsün kökenine ilişkin hala ellerinde yeterli bilgi olmadığını ileri sürerek, "Rapor, bize virüsün kökenine ilişkin yeterli bilgiyi sağlamıyor" iddiasında bulundu.

ABD'nin WHO'ya hala güvenip güvenmediği noktasında da yorumda bulunan Psaki, "Araştırma sürecinde Birleşmiş Milletler'in (BM) bir organı olan WHO'nun rolü önemlidir" dedi.

14 ÜLKEDEN COVID-19 VİRÜSÜNÜN KÖKENİNE İLİŞKİN WHO RAPORUNA TEPKİ

ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Güney Kore ve Slovenya hükümetleri, son açıklanan WHO raporuna ortak yazılı açıklamayla yanıt verdi.

WHO uzmanlarının yaptıkları çalışmaların değerli olduğu vurgulanan açıklamada, Covid-19'un kaynağına ilişkin uluslararası uzmanlar raporunun 'çok geciktiği' ve 'orijinal verilere ulaşım sağlama' konusunda eksik kaldığı öne sürüldü.

WHO-ÇİN RAPORU

WHO-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise 'en düşük ihtimal' olarak gösterilmişti.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin 'en düşük' hipotez olduğunun ifade edildiği WHO raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" açıklamasını yapmıştı.