Koalisyon’dan Peşmerge ve Irak güçlerine işbirliğinin artırılması çağrısı

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Peşmerge ile Irak güçleri arasında güvenlik boşluğuna neden olacak alanların olmaması gerektiğini kaydederek, işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

K24’e konuşan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, “Peşmerge ve Irak güçlerinin koordinasyonu konusunda iyi bir ilerleme sağlandı. DAİŞ için hiçbir hareket alanının kalmasını istemiyoruz. Ortak operasyon odaları aracılığıyla Peşmerge ve Irak güçleriyle koordinasyon içerisindeyiz” dedi.

ABD'nin başını çektiği Koalisyon'un sözcüsü Marotto, “2014 yılından beri ABD yönetimi, DAİŞ’le mücadele çerçevesinde Irak’a 5 milyar dolara yakın yardımda bulundu. Aynı şekilde ABD yönetimi 2020 yılında Peşmerge güçlerine 527 milyon dolar yardımda bulundu. Bu paranın 127 milyon doları terörle mücadele içindi” ifadelerini kullandı.

“2015 yılından şimdiye kadar ABD, terörle mücadele kapsamında Kürdistan Bölgesi Peşmerge güçlerine 850 milyon dolar verdi. Peşmerge’ye desteğimiz devam edecek” diyen Marotto sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peşmerge ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) silahlarla donatılması ve DAİŞ’in yenilmesi için desteklenmesi devam edecek. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz günlerde DAİŞ’in kalıntılarının yok edilmesi için Maxmur çevresinde bir operasyonumuz vardı.”