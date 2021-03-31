Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 10 maç oynandı

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Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Portekiz, geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Lüksemburg'u 45+2. dakikada Diogo Jota, 51’inci dakikada Cristiano Ronaldo ve 80’inci dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. 87’nci dakikada Chanot'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Lüksemburg'un tek golü, 30. dakikada Rodrigues'ten geldi.

E Grubu'nda ise Belçika, ağırladığı Belarus'u 8-0 yendi.

Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-Sırbistan: 1-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

E Grubu:

Belçika-Belarus: 8-0

Galler-Çekya: 1-0

G Grubu:

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Karadağ-Norveç: 0-1

Türkiye-Letonya: 3-3

H Grubu:

Güney Kıbrıs-Slovenya: 1-0

Slovakya-Rusya: 2-1

Hırvatistan-Malta: 3-0