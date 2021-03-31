Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 10 maç oynandı
HABER MERKEZİ
Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Portekiz, geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Lüksemburg'u 45+2. dakikada Diogo Jota, 51’inci dakikada Cristiano Ronaldo ve 80’inci dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. 87’nci dakikada Chanot'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Lüksemburg'un tek golü, 30. dakikada Rodrigues'ten geldi.
E Grubu'nda ise Belçika, ağırladığı Belarus'u 8-0 yendi.
Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Azerbaycan-Sırbistan: 1-2
Lüksemburg-Portekiz: 1-3
E Grubu:
Belçika-Belarus: 8-0
Galler-Çekya: 1-0
G Grubu:
Cebelitarık-Hollanda: 0-7
Karadağ-Norveç: 0-1
Türkiye-Letonya: 3-3
H Grubu:
Güney Kıbrıs-Slovenya: 1-0
Slovakya-Rusya: 2-1
Hırvatistan-Malta: 3-0