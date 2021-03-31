Suudi Arabistan: Suriye için tek yol var

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de video konferans yöntemiyle BM ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı'nda konuşan Ferhan, İran'dan Suriye'de demografik ve etnik yapıyı değiştirmeye yönelik projesini durdurmasını istedi.

Suriye krizinin çözümü için ortaya konan çabaların sürdürülmesini önemsediklerini dile getiren Ferhan, ülkesinin bakış açısına göre, BM gözetiminde siyasi çözümün Suriye krizi için tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Ferhan, siyasi krizin ihtiyaç duyduğu şeyin, siyasi çözüm olduğu ve bunun da temelde sorunun taraflarına bağlı olduğunu, Suriye rejimi ve muhalefetin siyasi çözüm için uyuşması gerektiğini dile getirdi.

Ferhan şunları kaydetti:

"Gösterilecek çabaların, kardeş Suriye halkının güvenliğini garanti altına alması ve gerçek çözümlere ulaşmaya engel olan terörist örgütlerden ve etnik milislerden halkı koruyan çözüm yolları sunması gerekir. Bu yönde çözümlere dayanan çabaların sonuç getirmesini temenni ediyoruz. Bu ülke Arapların yanına yeniden dönmeyi, barış güvenlik ve istikrara ulaşmayı hak ediyor. Bu yönde ilerlemeye hizmet edecek her türlü çabayı destekleyeceğiz."

BM ile AB'nin Suriye içindeki ve bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.