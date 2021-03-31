Koalisyon Komutanı: Peşmerge Güçleri’yle işbirliğimiz devam edecek

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K24 haber bültenine katılan Uluslararası Koalisyon Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı David Williams, Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi ve reformlara ilişkin atılan adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi için siyasi bir karara ihtiyaç olduğunu ifade eden Willams şunları söyledi:

“ABD, İngiltere, Almanya ve Hollanda’nın üzerinde çalıştığı 26 farklı paket var ve bazıları çok iyi geliştirilmiş. Bunun içerisinde koordinasyon, lojistik ve ulusal bir güç konusunda ilerleme kaydedildi. Ancak Peşmerge Güçleri’nin tam olarak birleşmesi için tek taraflı bir siyasi talep ve karar gerekiyor. Burada Peşmerge ile çalışmaktan çok mutlu ve gururluyum. Peşmerge Güçleri’ne, gıda, yakıt, cephane, silah ve araç yardımlarımız devam edecek. Ayrıca yine yardım çerçevesinde Peşmerge'ye ayda 20 milyon dolar yardım sağlıyoruz."

Willams sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müttefiklerimizle birlikte Peşmerge Güçleri’nin modernizasyonu için çalışıyoruz. 2016 yılından bu yana Peşmerge’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yardımda bulunduk ve bunun büyük bir kısmı mali yardım olup aynı zamanda; silah, yakıt, araç ve diğer yardımları da içeriyor. Ve yardım etmeye de devam edeceğiz."

Uluslararası Koalisyon Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı, Peşmerge Güçleri’ne yapılan yardımların Irak ordusuna yapılan yardımlara göre çok az olduğunu ifade ederek, “Biz ABD, İngiltere, Almanya ve Hollanda konsoloslukları olarak Peşmerge’nin reform sürecinin sağlamlaştırılması konusunda uluslararası bir danışma ekibi oluşturduk" şeklinde konuştu.