Doğu Kürdistanlı sanatçı, Kürt müziğini arşivliyor

MAHABAD (K24)

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) emektar sanatçı Aziz Şarox, Mahabad kentinde Kürtçe müzik ve şarkıları arşivliyor.

Uzun yıllar boyunca müzikle uğraşan Aziz Şarox, şimdilerde Mahabad’daki bir stüdyoda Kürtçe müzikle ilgili arşiv çalışması yapıyor. Stüdyoda kasetlerin yanı sıra CD’ler de bulunuyor.

K24 muhabirinin çektiği karelerden birinde, Urfalı sanatçı Müslüm Gürses’in bir albümü dikkat çekiyor.

1938 Mahabad doğumlu Şarox, 1961 yılında öğretmen oldu, 1969 yılında sanat hayatına adım attı.

Şarox, Celil Endelibi, Mucteba Mirzade, Said Fercpuri, Mehdi Xucendi gibi sanatçıların da yardımıyla 40 sanat albümüne imza attı.

Aziz Şarox’un çok sayıda şiiri de bulunuyor.