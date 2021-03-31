Anayasa Mahkemesi’nden Gergerlioğlu’nun başvurusuna ret

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Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle HDP tarafından yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

Mahkeme oy birliği ile verdiği kararla konunun TBMM Başkanlığı'nın alanına girdiğine karar verdi. Bu kararla Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düştüğü kesinleşti. Gergerlioğlu'nun bireysel olarak yaptığı başvuru ise ayrıca değerlendirilecek.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2018'de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.