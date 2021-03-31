Neçirvan Barzani: Terörün hala tehdit oluşturduğu konusunda Macron’la mutabık kaldık

PARİS (K24)

Dün Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la görüşen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında Kürdistan medyasının sorularını yanıtladı.

Fransa’nın Irak’a askeri ve insani yardımlarda önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Neçirvan Barzani, “Irak’a yardımlarını sürdürme konusunda da hazır olduklarını bildirdiler” dedi.

Neçirvan Barzani, “Cumhurbaşkanı Macron, Papa Francis’in ziyaretinin başarılı geçmesinden ötürü Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni tebrik etti” diye konuştu.

“İki taraf, terörün bölgede hala ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda mutabık kaldı” diyen Neçirvan Barzani, “Ayrıca Suriye meselesi ve komşularımızla olan ilişkilerimizi görüştük” diye ekledi.

Neçirvan Barzani, “Fransa Cumhurbaşkanı, Irak’ın sorunlarının çözümü ve müzakereler konusunda desteğini bildirdi. Bu konuyla ilgili Irak Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve siyasi taraflarla görüşme niyetindeyim” ifadelerini kullandı.

Irak’taki bütçe tartışmalarıyla ilgili ise Neçirvan Barzani, “Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tavrı hiçbir şekilde federallikle örtüşmüyor ve dünyada da benzeri yok. Bu sistem halen Irak’ta uygulanmış değil” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin sorunların sebebi olmadığını kaydeden Neçirvan Barzani, “Bilakis, Irak’ın diğer sorunlarının çözümü için yardımcı olmaktadır. Erbil ile Bağdat’ın üzerinde anlaştığı taslağın kabul edilmesini umuyoruz” diye belirtti.