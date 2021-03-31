Trump kendi web sitesini kurdu

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Görevdeyken sosyal medya platformlarından yasaklanan ilk büyük dünya lideri olarak tarihe geçti.

Sosyal medya platformu kurması beklenirken kendi web sitesini kurdu. Site ismini Donald Trump’ın 45’inci ABD başkanı olmasından aldı ve “45office.com” olarak kuruldu.

Donald Trump sitesinde destekçileriyle iletişimde olabilecek.

Sitede eski başkana ve eşi Melania Trump'a mesaj gönderilebiliyor, etkinliklerine katılmak için randevu alabiliyor.

Trump, sitesinden "Önce Amerika" kampanyasına devam edecek.

KENDİ DÖNEMİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Trump sitesinde başkanlık döneminin ayrıntılarına ve hakkındaki iddialara cevap veren bir yazı yazdı.

Başkanlık dönemini “tarihteki en olağanüstü siyasi hareket” olarak tanımladı.

Trump, siyasi hanedanları tahttan indirdiğini, "Washington düzenini" yendiğini ve "neredeyse her yerleşik güç yapısını aştığını" öne sürdü.

Web sitesinin ana sayfasında "Donald J Trump ofisi, Trump yönetiminin muhteşem mirasını korumaya ve aynı zamanda ABD'nin önceliklerini ilerletmeye kararlıdır" ifadesi kullanılıyor.

Sayfada "Sivil katılım yoluyla, Donald J Trump ofisi, gerçekten harika bir Amerikan geleceği inşa etmeye çalışırken, hayatın her kesiminden Amerikalıları bilgilendirmek, eğitmek ve ilham vermek için çaba gösterecek" deniliyor.

YAZIYA ELEŞTİRİLER

Trump’ın yazısında önemli başlıkları atladığı eleştirisi yapıldı.

Eleştirilen bir başlık ekonomiydi.

Yazıda "Başkan Trump, benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, istihdam yaratma, yükselen ücretler ve artan gelirler dönemini başlattı" denilse de bu iddia defalarca çürütüldü.

Geçen yıl salgın sırasında ABD ekonomisinin en kötü mali çöküşlerinden birini yaşadığına yazıda hiç değinilmedi.

SALGIN SÜRECİ

ABD, dünyanın en büyük Covid-19 ölüm oranını Trump döneminde kaydetti. Ancak web sitesi salgının başarıyla kontrol edildiğini vurguluyor ve ekliyor:

"Coronavirüs salgını Çin'den geldiğinde, dünyanın her yerini etkilediğinde, Başkan Trump erken tedbir alarak, kararlı bir şekilde hareket etti."

KONGRE BASKININA DEĞİNİLMEDİ

Trump yüz yıldan fazla bir süredir halk oylarını iki kez kaybeden ilk ABD başkanıydı.

Sitede 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6 Ocak’taki Kongre baskınına da hiç değinilmiyor.

Trump’ın 2020 seçimlerinde kaybetmesine rağmen Cumhuriyetçi parti üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Eski Başkan yazısında 2024'te olası bir başkan adaylığını ima eden cümlelere de yer verdi.