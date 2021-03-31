Politika

Irak Başbakanı Suudi Arabistan’da

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin, resmi ziyaret için Suudi Arabistan’a gittiği bildirildi.
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Mustafa Kazimi
Mustafa Kazimi
ortadoğu Irak Mustafa Kazimi Suudi Arabistan ziyaret

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, resmi ziyaret için Suudi Arabistan’a gitti.

Mustafa Kazimi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaret için kardeş Suudi Arabistan’a gidiyorum. Ziyaretin amacı, kardeş iki ülke arasındaki çok iyi düzeyde süren ilişkileri güçlendirmek ve bölgede dostluk ve işbirliğini inşa etmek" dedi.

Kazimi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmak istese de bunu Kral Selman Bin Abdulaziz’in rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirememişti.

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