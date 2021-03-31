Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısı 1000’e yaklaştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 439 Covid-19 testi yapılırken, 981 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 428 kişi sağlığına kavuştu, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 383 bin 760

Vaka: 122 bin 160

İyileşen: 109 bin 662

Tedavisi devam eden: 8 bin 828

Ölüm: 3 bin 670

Son dönemlerde Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalardaki artışa dikkat çeken Başbakan Mesrur Barzani, salgına karşı uyarılarda bulunmuştu.

“Rehavet ya da siyaset zamanı değil” diyen Başbakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sağlık sektörümüz yeniden test ediliyor, vatandaşlarımızın hayatları daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya ve virüsü kontrol altına almadaki son ilerlememiz artık tehlikede.

Halkın da ailelerine ve birbirlerine karşı ortak bir sorumluluğu vardır. Herkese halka açık yerlerde maske takmasını, grup toplantılarından kaçınmasını ve düzenli olarak ellerini yıkamasını tavsiye ediyorum.”