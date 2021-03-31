Diyarbakırlı iş insanları ile Rus heyeti arasında anlaşma imzalandı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da bir otelde düzenlenen 'İvanovo Bölgesi Yatırım Potansiyeli' tanıtım toplantısına İvanovo Bölgesi Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın yanı sıra iş çevreleri katıldı.

İmzalanan anlaşma ve yapılan ziyaretle ilgili K24’e konuşan toplantısına İvanovo Bölgesi Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, “Diyarbakır’ın kadim bir kent olduğunu biliyoruz ve bu yüzden ortaklık için buradayız. Zaten eskiden de ortaklığımız vardı” dedi.

“Diyarbakır bölgesinde yatırımcılarımız var” diyen Dmitriyeva, “Burayı tanımak ve keşfetmek istiyoruz. Ekibimizle birlikte bölgemizden iki firma da buraya geldi” şeklinde konuştu.

K24’e konuşan GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran da “İvanovo bölgesinde 4 büyük firmamız var. Bu münasebetle oradaki firmalarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Orada faaliyetlerini sürdüren firmalarımız aynı zamanda burada da çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Bu arada Türkiye’deki pamuğun yüzde 50’sinin Kürt kentlerinde üretildiğine dikkat çeken DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bunun Diyarbakır başta olmak üzere bölgeyi tekstil merkezi haline getirdiğini vurguladı.

Mehmet Kaya, “İvanovo bölgesi tekstil için önemli bir merkezdir. Bugün birbirimizle görüş alışverişinde bulunduk ve ne gibi çalışmalar yapacağımız konuştuk. Bu arada Organize Sanayi Bölgesi'nde Tekstil Şehri'ni hazırlıyoruz ve bu da bizi önemli bir tekstil merkezi haline getirecek” ifadelerini kullandı.

İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile GÜNTİAD arasında ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzalandı.