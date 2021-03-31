Sudan, ABD'li terör kurbanları için 335 milyon dolar tazminat ödedi

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Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "Arkamızda bıraktığımız bu zorlu süreçle ABD-Sudan ilişkileri için yeni bir sayfa açabilir" dedi.

Blinken, "İkili ilişkimizi genişletmeyi ve sivil liderliğindeki geçiş hükümetinin Sudan halkına özgürlük, barış ve adalet sağlama çabalarına desteğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İçerisinde olduğu zor şartlar ve ağır ekonomik krize rağmen Sudan, geçtiğimiz sene ABD'nin "terör sponsorları listesinden" çıkabilmek adına eski Başkan Trump yönetiminin ABD'li terör kurbanları ve aileleri için talep ettiği tazminat miktarını ödemeyi kabul etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk 10 milyar doları aşkın tazminatın müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürdüklerini ifade etmişti.

ABD SUDAN'IN EL KAİDE'YE YARDIM ETTİĞİNE HÜKMETMİŞTİ

Tazminat, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar dışında El Kaide'nin Yemen'in açıklarında USS Cole'a 2000 yılında düzenlediği saldırıyı ve 2008'de Hartum'da ABD'li kalkınma işçisi John Granville'in öldürülmesini de kapsıyordu.

Trump o dönem yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

Ayrıca Trump, Hartum yönetiminin İsrail ilişkilerini normalleştirme kararı almasının ardından Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzalamıştı.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.