Irak bütçe yasasındaki Kürdistan Bölgesi’yle ilgili maddeler kabul edildi

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’nda gerçekleştirilen 2021 yılı bütçe yasa tasarısı oturumunda, Kürdistan Bölgesi’yle ilgili maddeler onaylandı.

Irak Parlamentosu’ndaki bütçe yasa tasarısı oylamasında Kürdistan Bölgesi’nin bütçesiyle ilgili olan maddeler kabul edildi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, bugünkü parlamento oturumunda bütçe yasa tasarısının 10 ve 11’inci maddelerinin oylandığı ve bu maddelerin Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Irak Parlamentosu, 2021 yılı bütçe yasa tasarısını oylamak üzere bugün toplanmıştı.

Daha önce bütçe için gerçekleştirilmesi planlanan oturumlar defalarca ertelenmişti.