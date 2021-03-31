Başkan Barzani’den Ekito Bayramı mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Aşuri, Keldani ve Süryanilerin yılbaşı olan Ekito Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mesud Barzani, yayımladığı mesajda, Kürdistan, Irak ve tüm dünyadaki Keldani, Süryani ve Aşurileri Ekito Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

“Aşuri, Babili yeni yılın Hristiyan kardeşlerimiz şiddet ve aşırılık fikirlerinden çekmiş oldukları sıkıntıların son bulmasına ve yeni bir başlangıca vesile olmasını ümit ediyorum” diyen Başkan Barzani, “Bu vesileyle Keldani, Süryani, Aşuri ve Kürdistan’daki tüm bileşenlere terör ve ayrımcılığa karşı aynı cephede olduğumuzu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz insanlıkta kardeşiz. İyilik ve kötülükte aynı kadere sahibiz. Tüm din ve ırklar arasında birlikte yaşam ve kardeşlik kültürü korunmalı ve derinleştirilmeli.”