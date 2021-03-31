Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında 39 bin 302 vaka tespit edilirken, 152 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 242 bin 12 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 39 bin 302 vaka tespit edildi ve 1401 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182’ye yükseldi.

Son 24 saatte 152 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 31 bin 537’ye çıktı.

Bakanlık, 19 bin 193 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.