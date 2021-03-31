Irak ile Suudi arasında 5 anlaşma

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Resmi ziyaret için Suudi Arabistan’a giden Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirildi.

Ekonomi, ticaret, kültür ve ulaşım alanlarında 5 anlaşmaya imza atılan görüşmede, iki ülke arasında yeni sınır kapılarının açılması da gündeme geldi.

Mustafa Kazimi bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaret için kardeş Suudi Arabistan’a gidiyorum. Ziyaretin amacı, kardeş iki ülke arasındaki çok iyi düzeyde süren ilişkileri güçlendirmek ve bölgede dostluk ve işbirliğini inşa etmek" demişti.

Kazimi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmak istese de bunu Kral Selman Bin Abdulaziz’in rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirememişti.

Suudi Arabistan’ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz el-Şemmeri, Kazimi’nin Suudi arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu vurgulayarak, görüşmelerde, siyasi, ekonomik ve güvenlik konularının gündeme geleceğini bildirmişti.