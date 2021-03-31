Askerlerden DAİŞ’in saldırdığı kasabaya çıkarma

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Mozambik’in Palma kasabasına baskın yapan terör örgütü DAİŞ mensupları saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından Mozambik askerleri, saldırıların gerçekleştirildiği Palma’da görev almaya başladı.

​PORTEKİZ DE ASKER GÖNDERECEK

Öte yandan Portekiz’in de Mozambik’e özel kuvvetler göndereceği kaydedildi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, yaklaşık 60 askerin Mozambik ordusunu eğitmeye hazır olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Çarşamba günü Palma kasabasına baskın yapan DAİŞ mensuplarının saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığınmıştı. Siviller daha sonra otelden çıkarılmış ve Pemba limanına götürülmüştü.

Bu sıralarda İngiliz Phil Mawer, saldırılar sırasında mahkumları taşıyan bir konvoyla kaçmıştı. (Kaynak: Sputnik)